Sconcerti: "Il sorteggio peggiore è capitato al Milan ma ai suoi avversari è andata malissimo nel pescare i rossoneri"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato del sorteggio dei gironi di Champions. Questo il suo commento sul Milan: "Il sorteggio peggiore è toccato al Milan, ma si può dire che male è andata soprattutto ai suoi avversari perché hanno pescato la squadra più forte dell’ultima fascia. Il Liverpool non ha fatto mercato, è arrivato terzo in Premier con soli 69 punti ed è rientrato in zona Champions grazie a due sconfitte impreviste di Chelsea e Leicester. Ora è in testa con due successi in due partite. L’Atletico è campione di Spagna e ha preso De Paul, il centrocampista più forte del mercato. È forse avversario più duro del Liverpool. Ultima squadra del girone il Porto, cioè quella che ha eliminato la Juve ed è arrivata ai quarti pochi mesi fa. Forse è questo a rendere meglio l’idea dell’equilibrio oscuro del girone"