Scrive Il Sole 24 Ore: "Il Milan è in salute. Record storico di ricavi"

Nella giornata di ieri è stato riportato (LEGGI QUI) il bilancio del Milan 2023/2024 e i risultati per il club rossonero si sono rivelati ottimi, in perfetta prosecuzione con gli ultimi anni. Nello specifico anche Il Sole 24 Ore questa mattina parla dei conti del Milan che sono più che in salute. In tal senso il quotidiano a stampo economico titola così: "Il Milan è in salute, secondo anno di utili e record storico di ricavi".

Nel sottotitolo viene fornita qualche indicazione numerica in più: "Nella stagione 2023/2024 i rossoneri hanno incassando 457 milioni, in crescita del 13%, investendo sul mercato oltre 100 milioni in due anni". Per il Diavolo si tratta del secondo bilancio utile consecutivo. La cifra di 457 milioni con cui si è chiuso il bilancio rappresenta il primato storico per il club.