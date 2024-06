Seconda squadra, il CorSport: "Ancona fuori, pronto a subentrare il Milan U23"

L'ufficialità dell'esclusione dell'Ancona dal prossimo campionato di Serie C è solo questione di tempo. La Covisoc ha già annunciato al club marchigiano, come riporta il Corriere dello Sport, che la squadra non potrà iscriversi al torneo della prossima stagione. Così titola il quotidiano stamattina: "Ancona fuori, il verdetto è scontato". E poi nel sottotitolo si aprono le porte ai rossoneri: "Decisivo il mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile. Pronto a subentrare il Milan U23".

La sentenza ufficiale sarà emessa venerdì dal Consiglio Federale, sentito il parere emesso dalla Covisoc, e teoricamente l'Ancona avrebbe tempo per presentare ricorso sempre al Covisoc ma l'insolvenza sui mancati pagamenti è certa, dunque sarebbe superfluo imbastire una difesa che non troverebbe solide fondamenta. Tutto questo apre le porte al Milan U23 che sarà allenato da Daniele Bonera e che sarà la terza seconda squadra di Serie A iscritta al campionato di Serie C.