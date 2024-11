Serata a tema Halloween. Tuttosport: "Milan da brividi e polemiche"

Si, il giorno di Halloween è passato da qualche giorno, ma quella di Monza è stata una partita da "dolcetto o scherzetto". Per fortuna sua, il Milan ha scartato il dolcetto, ma nel corso della serata ci sono stati diversi momenti che hanno lasciato intendere che sarebbe potuto tornare a casa ancora una volta con lo scherzetto.

Male è alla fine andata al Monza, che oltre a non trovare la prima vittoria stagionale in casa dopo un'ottima prestazione, si ritrova a dover fare i conti con un gol annullato nel primo tempo a Dany Mota che ha fatto e non poco arrabbiare non solo Alessandro Nesta, ma anche lo stesso Adriano Galliani, che dalle tribune dell'U-Power Stadium lo si è visto polemizzare dicendo: "Finisce sempre così".

Insomma, una serata piuttosto particolare, che Tuttosport ha riassunto titolando: "Milan da brividi e polemiche".