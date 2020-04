Serie A, Corriere dello Sport: "Via il 20 maggio"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sulla ripartenza della Serie A. "Via il 20 maggio", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "L’Uefa vuole concludere i tornei e Gravina indica la data. Nyon decisa a portare avanti la stagione anche a estate inoltrata. In Italia allenamenti vietati fino al 13 aprile, poi la possibile ripresa. Il presidente della Figc: "Annullare i campionati sarebbe un’ingiustizia". Tagli, trattativa fiume. Il sindacato calciatori lancia l’allarme contratti".