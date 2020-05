Serie A, il Corriere dello Sport titola: "Fateli giocare"

"Fateli giocare", è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. "Ripartenza, il via libera di virologi e medici sportivi. Da Pregliasco alla Gismondo, gli scienziati si schierano", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale. Ma la situazione resta incerta: "Il calcio si sospende, la parola al Governo", sottolinea in prima pagina il CorSport. "La Figc - si legge - ha prorogato lo stop ai campionati fino al 14 giugno come disposto dal decreto. Ma si lavora per ripartire in quel weekend".