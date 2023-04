Serie A, la classifica dei rigori a favore: solo 3 penalty concessi al Milan. Roma prima, Napoli e Lazio a quota 7

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa rossonera c'è ancora parecchia rabbia per i due clamorosi rigori non concessi al Milan sabato contro il Bologna. L'edizione odierna di Tuttosport riporta la classifica in base ai penalty concessi in questa Serie A: in vetta a questa speciale graduatoria c'è la Roma con 9 tiri dal dischetto, seguita dall'Atalanta a 8 e da Sassuolo, Napoli e Lazio a 7. Inter e Juventus a quota 5, mentre al Milan finora sono stati concessi appena tre rigori.