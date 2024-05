Sesko e Conceiçao per il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Le ultime settimane del Milan sono caratterizzate principalmente da due cose: il casting per il nuovo allenatore e il casting per il nuovo centravanti. Due dei ruoli più importanti in una squadra di calcio dovranno essere sistemati nel club rossonero quest'estate e da via Aldo Rossi vogliono avere tutto pronto il più presto possibile per far sì che la prossima stagione non si parta in ritardo. E anche oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi si parla di questo, con i nomi di Sergio Conceiçao e Benjamin Sesko tra i più chiacchierati.

La Gazzetta dello Sport si preoccupa del centravanti e in primo piano titola: "Milan è Sesko. Scelto il nove, lo sloveno del Lipsia". Nel sottotitolo si scende nel particolare: "Costa almeno 50 milioni, può diventare il colpo più caro di sempre". Poi un appunto sul nome dell'allenatore: "Conceiçao ci crede e oggi vede il Porto". E se il Corriere dello Sport non si preoccupa del Milan nella sua apertura, Tuttosport parla proprio dell'allenatore portoghese in ottica rossonera. Il titolo in taglio laterale: "Oggi Conceiçao si libera per il Milan. Previsto l'incontro col Porto". Nel sottotitolo: "Una clausola gli permette di lasciare avendo firmato col vecchio presidente". Poi una notazione sul mercato in uscita: "Bayern caldo su Theo". Infine il QS che porta alla luce proprio quest'ultima ipotetica trattativa sull'asse Baviera-Milano: "Attento Milan, il Bayern vuole Theo Hernandez".