Situazione infortuni Milan. Il CorSport: "Morata recupera. Pulisic ci prova per la panchina"

Quest'oggi il Milan giocherà non solo contro il Girona, ma anche contro tutte le indisponibilità alle quali è costretto a far fronte. Sergio Conceiçao dovrà infatti fare a meno per la sfida contro i catalani di Fikayo Tomori, squalificato, Malick Thiaw, Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, anche se per quest'ultimo una decisione definitiva verrà presa dopo la rifinitura di questa mattina.

Infortunatosi contro il Como, l'americano non sembrerebbe essere ancora al 100%, motivo per il quale Conceiçao non avrebbe alcune intenzione di portarselo dietro col rischio poi di perderlo per ancora più tempo. Non solo brutte notizie però, visto che per la partita contro il Girona sarà arruolabile Alvaro Morata.

In merito alla situazione infermeria in casa Milan ha parlato questa mattina anche Il Corriere dello Sport, che si è soffermato sui due profili citati titolando: "Morata recupera. Pulisic ci prova per la panchina".