Speranze Champions infrante. Il QS in primo piano: "Incubo Milan. Euro Bologna"

Con la sconfitta di ieri al Dall'Ara il Milan può dire una volta e per tutte addio alle speranze Champions League. Il quarto posto ad oggi dista 8 punti, non troppo ma neanche pochi per una squadra che quest'anno non ha mai dimostrato quella continuità necessaria per riuscire a guadagnarsi, e meritarsi, l'Europa che conta.

Dall'altro lato c'è invece un Bologna che dopo un inizio difficile ha invece trovato quel giusto equilibrio ed identità che oggi gli permettono di essere a 5 punti dalla Juventus. La partita di ieri sera è dunque valsa come una sorta di sentenza, per l'una e l'altra squadra, con il QS che questa mattina in primo piano ha titolato: "Incubo Milan. Euro Bologna".