Stasera Atalanta-Milan. La Gazzetta in apertura: "Testa o svolta"

Stasera è in programma il big-match tra Atalanta e Milan e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina: "Testa o svolta". Con un successo i nerazzurri salirebbero in vetta da soli alla classifica in attesa di vedere cosa farà il Napoli contro la Lazio domenica sera, mentre il Diavolo, con una vittoria, darebbe una svolta decisiva alla sua stagione e resterebbe attaccato al treno scudetto. La Rosea riporta poi alcune parole di Arrigo Sacchi: "Lookman e Reijnders decisivi. Tra Gasp e Fonseca sfida a viso aperto".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it