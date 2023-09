Stasera il Milan in campo a Cagliari. Gazzetta: "Adli, tocca a te"

Stasera il Milan sarà impegnato in casa del Cagliari e Stefano Pioli farà un po' di turnover. In mezzo al campo, il tecnico rossonero dovrà poi sostituire l'infortunato Rade Krunic, che tornerà in campo dopo la sosta per le nazioni di ottobre. "Adli, tocca a te" scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il francese sarà una grande opportunità di mettersi in mostra e dimostrare di poter essere utile alla causa milanista.