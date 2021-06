Stasera in campo l'Italia, l'apertura del CorSport: "Vinciamo con gioia"

"Vinciamo con gioia", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Alle 21 torna in campo l'Italia, che sfida la Svizzera all'Olimpico. Mancini di slancio: "Tensione giusta e allegria per fare felici i tifosi". Il c.t. non si nasconde: "Servirà un'Italia perfetta, attenzione al talento di Shaqiri". Per la fascia destra Di Lorenzo parte in pole rispetto a Toloi.