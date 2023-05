Stasera la Samp, il CorSport: "Leao e Giroud per ritrovare la via del gol"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera alle 20.45, a San Siro, il Milan ospiterà la Sampdoria nel match valido per la terzultima giornata di campionato. Gara cruciale per i rossoneri che hanno tanto da perdere e soprattutto una fiducia in se stessi da ritrovare dopo l'eliminazione in Champions per mano dell'Inter. Il Corriere dello Sport qeusta mattina titola così: "Leao e Giroud per ritrovare la via del gol". Pioli e il Diavolo si affidano a Rafael Leao e Olivier Giroud che più di tutti hanno la capacità di risultare decisivi e far tornare anche l'attacco del Milan a livelli che non si vedono da un po'.