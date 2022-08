Stasera Milan-Udinese. La Gazzetta titola: "Pedala Rebic"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera alla 18.30 il Milan affronterà l'Udinese in un match valido per la prima giornata di Serie A. In attacco, Stefano Pioli si affiderà ad Ante Rebic, con Olivier Giroud e Divock Origi che non sono al 100% e quindi partiranno dalla panchina. "Pedala Rebic" è il titolo di stamattina della Gazzetta dello Sport che spiega che toccherà quindi dal primo minuto al croato, che è il secondo marcatore rossonero in campionato la gestione Pioli.