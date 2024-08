Stato di crisi dopo Parma, Tuttosport: "Il Milan malato: maxivertice"

vedi letture

Dopo la sconfitta di Parma è scattato lo stato di crisi dalle parti di Milanello, che alla ripresa degli allenamenti ha accolto il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Il patron rossonero, già presente in Italia per impegni personali, ha deciso di fare visita al centro sportivo del Diavolo per cercare di infondere un po' di serenità e tranquillità a squadra ed ambiente dopo questo burrascoso inizio di stagione.

Il numero uno di RedBird, scrive Tuttosport, ha avuto prima un incontro programmatico con Ibrahimovic, Moncada e Furlani, per poi intrattenersi a pranzo con Paulo Fonseca ribadendogli tutto il suo supporto e fiducia.

Dopo questo colloquio, Cardinale e Furlani hanno lasciato Milanello non incontrando la squadra, cosa che invece hanno fatto Ibrahimovic e Moncada. I due, terminata la sessione di allenamento, si sono intrattenuti con la squadre per parlare con loro in seduta plenaria "nella speranza che le parole dello svedese possano dare una sterzata al morale dei calciatori, apparsi confusionari e disorganizzati sul campo del Tardini".