Stop Pioli, il CorSport titola: "L'Al-Ittihad può saltare"

Nel corso di questa settimana si sono rincorse le voci secondo cui Stefano Pioli sarebbe diventato il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad in Arabia Saudita. La firma era attesa da un momento all'altro ma ancora non è arrivata nessuna ufficialità e, a oggi, il passaggio dell'ex tecnico rossonero nel calcio saudita è in standby. O almeno questo è quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, sottolineando che l'accordo tra Pioli e gli arabi potrebbe anche saltare sul più bello.

Titola il CorSport questa mattina: "Frenata Pioli, l'Al-Ittihad può saltare. L'accordo con i sauditi non si concretizzerà". Quindi nel sottotitolo è stato aggiunto: "Tanti dettagli da sistemare: l'ex allenatore ancora non lascia il contratto con il Milan". Finchè il mister di Parma non firmerà un accordo con il club di Gedda, il contratto a 4 milioni netti con il Milan valido fino al giugno 2025 continuerà a essere valido e Pioli rimarrà fino ad allora a libro paga del club di via Aldo Rossi.