Strategie rossonere. Il QS: "Il nuovo Milan punta sull'asse Tare-Allegri"

Dopo la delusione di questa stagione il Milan non può permettersi di sbagliare la scelta non solo dell'allenatore che sostituirà Sergio Conceiçao, ma anche e soprattutto del direttore sportivo, figura dalle cui decisioni dipenderà parte del futuro (sportivo per l'appunto) della formazione rossonera.

Fabio Paratici rientrava sicuramente in questa categoria, ma il club rossonero è pronto a puntare su un binomio inedito che però potrebbe essere quello giusto considerata l'importanza dei profili dei quali stiamo parlando. Il QS non a caso ha questa mattina titolato "Il nuovo Milan punta sull'asse Tare-Allegri", svelando un po' quelle che sono le strategie del Diavolo per la prossima stagione.