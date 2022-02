Theo rinnova, Corriere dello Sport: "Adesso il Milan non ci casca più"

“Hernandez 2026: adesso il Milan non ci casca più”. È il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla società milanista dopo la firma sul nuovo contratto da parte del giocatore francese. “Mancava solo l’ufficialità del prolungamento: il mancino sarà rossonero per altre quattro stagioni”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Sesto rinnovo chiuso in stagione, il club rossonero vuole evitare altri addii top a parametro zero”.