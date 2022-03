Tomori:"Ci sentiamo cresciuti, Pioli non si stanca mai di insegnarci e ci stimola continuamente"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto un confronto rispetto alla scorsa stagione: "Ci sentiamo cresciuti, indubbiamente. In gran parte siamo quelli dell’anno scorso con esperienza in più, a livello personale e di squadra. Pioli non si stanca mai di insegnarci, ogni giorno impariamo e cresciamo. Lavoriamo sugli errori e abbiamo più consapevolezza delle nostre qualità. Siamo un grande gruppo, giochiamo da squadra, siamo forti in contropiede con gli esterni, abbiamo una buona fase difensiva. E corriamo ognuno per l’altro, con spirito di sacrificio. Siamo giovani, abbiamo energia, intensità ma anche identità. Il paragone con l’ultimo campionato ci aiuta a capire che siamo sulla strada giusta. Pioli ci stimola continuamente. E Milanello da questo punto di vista è un luogo simbolo: basta girare per i corridoi e vedere le foto delle vittorie di cui è stata capace questa squadra in passato, successi che hanno fatto la storia del calcio italiano e non solo. Chi cerca uno stimolo in più non può non trovarlo".