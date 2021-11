Tonali bene anche in Nazionale, la Gazzetta: "Elegante, testa e gambe a mille"

Sandro Tonali si è messo in bella mostra anche con la maglia della Nazionale. Entrato in campo nel secondo tempo della sfida contro la Svizzera, il centrocampista del Milan ha sfornato un'ottima prestazione. La Gazzetta dello Sport gli ha dato un 6.5 in pagella. Questo il giudizio della rosea: "Un altro che potrebbe giocare da subito in Nord Irlanda perché ci mette 30 secondi a entrare in partita. Elegante, profondo, veloce, testa e gambe a mille. Poteva giocare con Locatelli, non rilevarlo".