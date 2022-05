Tonali: "Ibra? Ci ha preso per mano come figli, spero continui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan dà sicurezza, basta che ci sia. Vederlo seguire la partita in piedi in panchina vale più di mille gesti. Lui decide per sé e per noi, potrebbe starsene nel suo e invece è un campione che pensa prima agli altri: ci ha preso per mano come figli. Spero continui: alza il livello, è determinante in campo e fuori".