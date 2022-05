Torino, Pobega: "Sarei molto felice se il Milan vincesse lo scudetto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina alcune dichiarazioni di Tommaso Pobega, centrocampista del Torino in prestito secco dal Milan, il quale sulla corsa scudetto ha dichiarato: "Non nego che sarei molto felice di un eventuale scudetto, ho tanti amici al Milan e la scorsa estate ho conosciuto anche i metodi di lavoro di Pioli, per cui gli auguro senz’altro ogni bene".