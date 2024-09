Tre anni dal passaggio di consegne al Milan. CorSera: "I destini incrociati di Donnarumma e Maignan"

A tre anni dal loro incrocio, che ha portato a Milano il portiere esploso al Lille e a Parigi il baby fenomeno del Milan, Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma si affronteranno questa sera in Francia-Italia consapevoli di ricoprire un ruolo importantissimo nelle rispettive Nazionali, essendo praticamente fra i pochi, se non addirittura gli unici, insostituibili delle squadre di Deschamps e Luciano Spalletti.

Sarà dunque una sfida nella sfida quella fra Maignan e Donnarumma, un intreccio di destini come scritto questa mattina da Il Corriere della Sera, soprattutto per il fatto che entrambi sono legati in maniera importante, quasi viscerale, al Milan. In merito a questo discorso ha parlato il portiere e capitano della Nazionale italiana, che nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida del Parco dei Principi, ha così parlato del suo avversario: "Sta dando una grossa mano al Milan e alla Francia, sono contento per lui e gli farò i miei complimenti non appena ci incrociamo. È un grande portiere".