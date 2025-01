"Troppe divisioni, tifosi state con noi". Il CorSera: "Allarme Conceiçao"

Questa sera il Milan affronterà il Girona nella penultima giornata di questa Champions League. Vincere significherebbe fare un importante passo in avanti verso gli ottavi di finale della competizione evitando l'incubo playoff, due partite che andrebbero ad aggiungersi al già fitto calendario rossonero dei prossimi mesi.

Le sconfitta di Borussia Dortmund e Lille ha poi scacciato via lo spauracchio nono posto per il Milan, che adesso ha tutto nelle proprie mani. Nel frattempo Il Corriere della Sera questa mattina titola "Allarme Conceiçao", rifacendosi alle parole di ieri in conferenza stampa dell'allenatore portoghese. Considerate le "troppe divisioni", l'ex Porto ha chiamato a raccolta i propri tifosi, chiedendogli di stare vicino alla squadra ed aiutarla ad uscire da questo momento complicato che dura dall'inizio della stagione.