Turnover Milan a Bratislava. La Gazzetta: "Leao in panchina: c'è Okafor dal 1'. Chance Abraham"

vedi letture

Questa a sera a Bratislava non sarà il solito Milan, anche perché dopo sabato pomeriggio, Paulo Fonseca potrebbe optare per un ampio e rischioso turnover, anche se ieri in conferenza stampa l'allenatore rossonero ha detto di non aver ancora deciso. L'impressione, però, è che si viaggi diretti in questa direzione, anche a fronte di una serie di assenze importanti che costringono difatti il portoghese a prendere questa decisione.

A parlare delle novità di formazione del Milan, ci ha pensato questa mattina, fra le altre, La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Leao in panchina per tunrover: c'è Okafor dal 1'. Chance per Abraham", che torna titolare dopo il rigore "rubato" a Pulisic a Firenze per via dell'assenza di Alvaro Morata, squalificato.