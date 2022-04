Tuttosport: "Anche Leao non è più la freccia sinistra che mette paura"

MilanNews.it

"Anche Leao non è più la freccia sinistra che mette paura": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in questa fase decisiva della stagione al Milan non sta mancando solo l'apporto di Zlatan Ibrahimovic, ma anche quello del giovane attaccante portoghese che per mesi ha trascinato il Diavolo con le sue giocate e le sue accelerazioni. L'ex Lille non segna dal 25 febbraio e il suo rendimento è in netto calo nelle ultime settimane.