Tuttosport apre con De Canio su Toro-Milan: "Confronto tra grandi tecnici"

L'edizione questa mattina in edicola di Tuttosport riporta in taglio basso il pensiero del tecnico Gigi De Canio, intervistato in esclusiva in vista della sfida traTorino e Milan di domani sera. Le sue parole riportate in prima pagina recitano: "Confronto tra grandi tecnici. Pioli prende il meglio che il momento propone per le sue idee. Juric top, non fa il copia e incolla di Gasperini". Dunque partita che si giocherà in campo, ma anche sulle panchine.