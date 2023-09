Tuttosport apre con le parole di Collovati: "Se sbagli nel derby diventi un poster"

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in taglio basso in prima pagina con le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter e Milan, il quale ha dichiarato sulla stracittadina milanese: "Il derby è una partita in cui ai miei tempi, se sbagliavi, venivi marchiato. Quando salivi gli scalini che portavano in campo, la gente era molto più vicina rispetto a ora e ti urlava di tutto. E tu sentivi tutto: insulti, incitamenti, tutto. Giocare il derby porta responsabilità: a me sono quasi quarant’anni, dicasi quaranta, che mi parlano di quel gol di Hateley...

Io non penso di non aver mancato il centravanti ma lui è stato bravissimo e questo gli va riconosciuto. Però in quella foto ci sono io e dal 1984 me lo ricordano. Quindi chi va in campo sabato si metta in testa che il derby è questo: basta un errore e a vita finisci nei manifesti".