L'edizione giornaliera di Tuttosport apre così questa mattina in prima pagina: "Milan, occhio a Sinisa". Il riferimento è ovviamente per l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che questa sera sarà ospite del Milan a San Siro per la terza giornata di campionato. L'ultima volta che i rossoblu hanno fatto visita ai rossoneri, la partita è finita con un pareggio a reti bianche.