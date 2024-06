Tuttosport: "Bennacer al bivio: via soltanto per una grande offerta"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Bennacer al bivio: via soltanto per una grande offerta". Negli ultimi giorni, si è parlato del possibile addio di Ismael Bennacer, il quale potrebbe essere attratto dalla possibilità di andare a giocare in Arabia Saudita. In realtà per ora l'algerino non prendere in considerazione questa ipotesi in quanto la sua volontà è quella di proseguire la carriera nel Milan.

Anche i rossoneri vogliono puntare ancora su di lui e dunque l'ex Empoli è destinato a restare a Milanello a meno che non arrivi qualcuno disposto a mettere sul piatto i 50 milioni di euro della clausola rescissoria. In mezzo al campo arriverà comunque un centrocampista difensivo: il nome più caldo al momento è quello di Fofana del Monaco.