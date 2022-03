Tuttosport - Botman vuole il Milan, ma il Lille punta a scatenare un'asta

MilanNews.it

Sven Botman è il principale obiettivo del Milan per la difesa. Come riporta Tuttosport, Maldini e Massara si sentono in grazie alla volontà dello stesso difensore olandese di vestire rossonero, volontà ribadita tre settimane fa in un incontro svolto nella sede milanista di via Aldo Rossi. Il Milan è quindi favorito nella corsa al giocatore, ma se il Lille dovesse sparare alto nel tentativo di scatenare un'asta (i rapporti tra i due club sono ottimi, questo va ricordato), non è da escludere un cambio di obiettivo.