Tuttosport - Brahim Diaz, Milan e Real stanno limando le cifre del riscatto e del contro riscatto

Milan e Real Madrid continuano senza sosta la trattativa per Brahim Diaz: come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, le due società stanno lavorando in particolare alle cifre del riscato e del contro riscatto, oltre a stabilire l'arco temporale in cui poter esercitare queste opzioni. La volontà del trequartista spagnola è quella di ritornare in rossonero.