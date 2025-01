Tuttosport: "Caos Milan. Il derby decide se Conceiçao ha un futuro"

Questi ultimi giorni di calciomercato avranno un valore specifico sul proseguo della stagione del Milan, che starebbe per l'appunto cercando di risolvere gli errori commessi in estate per cominciare seriamente la rimonta in classifica per centrare l'obiettivo minimo di questa stagione, ovvero il quarto posto in classifica.

Dalle parti di Casa Milan si respirano però tensioni, non c'è serenità, e lo conferma anche Tuttosport, che questa mattina ha titolato "Il derby decide se Conceiçao ha un futuro". Insomma, ad un mese dal suo arrivo al Milan il portoghese è stato già messo in discussione, ma i movimenti del Diavolo in queste ultime ore di calciomercato legittimerebbero e non poco la sua posizione in panchina.