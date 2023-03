Tuttosport: "Cardinale accelera sullo stadio e non incontra ancora Zhang"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina affronta il tema stadio e l'imminente viaggio milanese del nuovo proprietario del Milan: "Cardinale accelera sullo stadio e non incontra ancora Zhang". Il numero uno di RedBird e del club rossonero è atteso a Milano nelle prossime ore e sarà in città soprattutto per portare avanti la sua rete di contatti e incontri circa il nuovo stadio, progetto che il Milan ha tutta l'intenzione di continuare da solo: non ci sono stati, infatti, e non ci saranno incontri con l'Inter o con Steven Zhang nello specifico.