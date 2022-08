Tuttosport - Cardinale, ripresi i contatti con Pioli e la dirigenza: potrebbe esserci per il derby

MilanNews.it

In vista del closing per l’acquisizione del Milan, che dovrebbe concludersi nel mese di settembre, Gerry Cardinale potrebbe già essere a Milano per il prossimo derby di Milano del 3 settembre. L'uomo numero uno di RedBird Capital ha già ripreso i contatti con la dirigenza e Stefano Pioli. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.