Tuttosport certo: "Gabbia nuovo leader. Per il Milan e per l'Italia"

Matteo Gabbia è sulla cresta dell'onda. E se c'è un ragazzo che se lo merita è proprio lui. La sua storia nell'ultimo anno è quasi da film: lui, milanista cresciuto nel Milan, ha dovuto allontanarsi dal rossonero per ritrovarlo e conquistarselo definitivamente. Da gennaio in avanti è senza dubbio il difensore più continuo della rosa e la ciliegina sulla torta è stata la testata con cui ha deciso il derby della Madonnina, ritornato nelle mani del Diavolo dopo sei sconfitte consecutive.

Oggi Tuttosport offre un primo piano sul centrale classe 1999 e analizza la sua situazione, anche in ottica futuro. Il titolo recita: "Gabbia nuovo leader. Per il Milan e per l'Italia". Per i rossoneri è una certezza: "La prestazione nel derby propone a Fonseca una soluzione importante in mezzo alla difesa. Può essere più di un'alternativa a Tomori e Pavlovic". Ma potrebbe diventarlo anche in azzurro: "E in Nazionale Spalletti (in tribuna nel derby) ha carenza di centrali destri". La svolta, per Gabbia, è stata l'esperienza di sei mesi al Villarreal, sotto l'ala protettiva di Raul Albiol.