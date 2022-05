Tuttosport - Cessione Milan: Elliott apprezza molto l'offerta tutta cash e senza finanziamenti di RedBird

MilanNews.it

In merito alla trattativa per la cessione del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce che Elliott ha apprezzato moltissimo l'offerta da 1,1 miliardi di euro di RedBird in quanto è tutta cash e senza finanziamenti. Dopo questa mossa, il fondo americano ha sorpassato Investcorp, ma non è escluso un nuovo rilancio degli arabi nelle prossime settimane.