Tuttosport cita Fonseca: "Qui per la seconda stella. Ora un attaccante forte"

Ieri è stato il grande giorno della presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, dopo essere arrivato in Italia nella mattina di sabato e aver preso confidenza con il Centro Sportivo di Milanello, ieri mattina ha parlato in conferenza stampa ed è stato affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Poi, nel pomeriggio, il mister ex Lille si è diretto a Carnago dove ha diretto il suo primo allenamento da allenatore del Diavolo, incontrando la squadra e i tifosi per la prima volta.

Tuttosport questa mattina riassume la giornata riportando le sue parole: "Qui per la seconda stella. Ora un attaccante forte". Nell'occhiello si legge: "Fonseca si presenta tra lo scetticismo dei tifosi: «Chi arriva al Milan lo fa per vincere, costruirò una squadra dominante»". E poi ancora nel sottotitolo, un'altra citazione: "Mi aspetto di vedere le mie idee già contro il Toro alla prima giornata". Quindi una battuta sul connazionale Rafael Leao: "Voglio che impari qualcosa tutti i giorni".