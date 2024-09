Tuttosport cita Gabbia: "L'azzurro è il sogno del futuro, il Milan la priorità"

Nel pomeriggio di ieri Matteo Gabbia è stato protagonista di un incontro con i tifosi rossoneri presso il nuovo flagship store rossonero in via Dante. Il match-winner dell'ultimo derby di Milano ha incontrato diversi sostenitori rossoneri e ha concesso loro foto e autografi. In particolare, poi, il centrale rossonero si è concesso per qualche minuto alle telecamere e microfoni della stampa (LEGGI QUI l'intervista completa). E così oggi Tuttosport titola citando direttamente il calciatore: "L'azzurro è il sogno del futuro, il Milan la priorità".

Tra le tante parole, anche una battuta importante sul rinnovo di contratto: "Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così. Poi comunque in questo momento non ho l’esigenza, ho un contratto". Ovviamente Gabbia non ha potuto non parlare del gol decisivo nel derby: "Il Matteo bambino ovviamente lo sognava un gol nel derby, però così bello era difficile da immaginare. È stata un’esultanza molto bella".