Tuttosport commenta: "Maignan-Theo: rinnovi necessari"

Mike Maignan e Theo Hernandez sono accomunati da diverse cose. Sono francesi e giocano nel Milan, soprattutto. In particolare però hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2026 e questo è uno dei temi principali in casa rossonera, anche già in vista di questa sessione di calciomercato che ufficialmente si aprirà il primo giorno di luglio quando, verosimilmente, i due calciatori saranno ancora impegnati con la Francia a Euro 2024 in Germania. Con il contratto in scadenza tra due anni inizia a diventare prioritario il rinnovo dell'accordo se si vogliono blindare i due giocatori.

Non è un caso che oggi Tuttosport titoli così: "Maignan-Theo: rinnovi necessari". Nell'occhiello del pezzo si legge: "Fondamentale per i rossoneri blindare i big, ma non è facile". I discorsi per i prolungamenti sono già stati aperti nel corso della stagione e le richieste dei due francesi sono richieste molto importanti. Il Milan dovrà prendere una decisione: il club è sano dal punto di vista economico e dovrà decidere se alzare il suo monte ingaggi, almeno per i giocatori chiave come Maignan e Theo. Altrimenti i rossoneri sarebbero costretti a venderli, già forse quest'anno: non una prospettiva rosea se si considera che il Diavolo ha già perso due leader dello spogliatoio in un colpo solo come Giroud e Kjaer.