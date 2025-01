Tuttosport: "Conceiçao punge Abraham: vuole un'altra punta"

Domani pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino, il Milan si presenterà al cospetto della Juventus per rientrare prepotentemente in zona Europa e lo farà con Tammy Abraham al centro dell'attacco. Nel recupero in casa del Como, dopo pochi minuti, il diffidato Alvaro Morata ha ricevuto un cartellino giallo (molto molto discutibile) che lo ha squalificato per la partita contro i bianconeri. Per questo il Diavolo, pure senza Okafor e Jovic, con il solo Camarda a disposizione, punterà tutto sul centravanti inglese che vive una stagione di grandi alti e profondi bassi.

Quest'oggi Tuttosport dedica praticamente due pagine a Tammy Abraham e alla sua situazione: l'attaccante in prestito secco dalla Roma, da qui a fine stagione si gioca il futuro in rossonero. Le prestazioni non sempre convincenti però lo mettono a rischio e anche il calciomercato potrebbe svantaggiarlo. Il quotidiano di Torino infatti oggi scrive: "Conceicao punge Abraham: vuole un'altra punta". Nel sottotitolo si legge il solito nome: "Continua il pressing del Milan per Rashford, che è inseguito anche da Barcellona e Borussia Dortmund".