Tuttosport, cosa lascia la pausa al Milan: "Kjaer ha ritrovato ritmo ma Kalulu è una perdita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La pausa per le nazionali è ormai giunta al termine e come sempre c'è qualcuno che ha motivo di sorridere per aver riavuto integri tutti i giocatori partiti, qualcun altro che invece deve leccarsi le ferite. Per il Milan c'è un sorriso a metà, come titola Tuttosport: "Kjaer ha ritrovato ritmo ma Kalulu è una perdita". Simon Kjaer ha giocato due partite intere con la Danimarca, fornendo anche un assist: il danese sarà molto utile a Pioli, specialmente dopo l'infortunio rimediato da Pierre Kalulu con l'under 21 francese. Pausa dolceamara per i colori rossoneri.