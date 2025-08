Tuttosport: “Delirio Modric, svolta Jashari”

“Delirio Modric, svolta Jashari”: apre così questa mattina in prima pagina Tuttosport sulla presentazione del campione croato e gli ultimi sviluppi nella trattativa del centrocampista svizzero. Per il quotidiano c’è l’intesa con il Brugge per lo svizzero e si avvicina anche Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys.

Per l’ex Real Madrid, presentato ieri a Casa Milan, ci sono stati più di 2000 tifosi in delirio accorsi allo Store di via Dante a Milano. Modric ha tracciato già la linea: “Champions League obiettivo minimo”. C’è stato anche un momento per una battuta: “Ad Allegri non parlerò di Cardiff…”.