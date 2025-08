Milan, si parlerà anche di rinnovi. La Gazzetta fa il punto su diversi giocatori

Saranno delicate, scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, le trattative per i rinnovi di Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Pulisic (ma per lo statunitense il Club ha un’opzione per allungare l’accordo fino al 30 giugno 2028).

L’intenzione del Milan è quella di non ridursi come con Maignan, facendoli arrivare a dodici mesi dalla scadenza. Non solo per una questione economica e di potenziale forza in sede di un’eventuale trattativa, ma soprattutto perché i giocatori appena citati hanno disputato un pre campionato molto incoraggiante ed importante sotto la nuova guida tecnica di Max Allegri.