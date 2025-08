Gazzetta - Oggi vertice di mercato tra Allegri e Tare a Milanello

Anche nella giornata di ieri, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Max Allegri è rimasto in costante aggiornamento con Tare e Furlani per le ultime sulle questioni di mercato di Casa Milan, nello specifico quelle di Jashari e Athekame. Alla ripresa degli allenamenti di oggi pomeriggio Max non troverà ancora i due svizzeri, ma potrà abbracciare per la prima volta Modric e Gimenez, che si uniscono al gruppo dopo le vacanze.

Ad attendere il tecnico livornese ci sarà anche Igli Tare, con il DS che farà il punto per quanto riguarda le prossime mosse sul calciomercato. Non c’è ancora certezza che Jashari e Athekame arrivino prima delle amichevoli contro il Leeds e Chelsea, mentre l’allenatore spera di poterli avere a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto.

Nel corso dei colloqui con Tare, scrive la rosea, Allegri parlerà sia del possibile nuovo attaccante da affiancare a Gimenez, ma anche della delicata situazione che riguarda Mike Maignan. L’allenatore spera di poterlo convincere a rinnovare il contratto, che attualmente scade al 30 giugno 2026. A fine mercato si proverà ad arrivare alla fumata bianca per evitare di perderlo a parametro zero.