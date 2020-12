Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al Milan, soffermandosi sulle recenti dichiarazioni di Paolo Maldini. "Ibra come Van Basten", titola il giornale torinese riferendosi proprio alle parole del dirigente rossonero. "Stasera Milan-Celtic - si legge - Pioli torna in panchina e cerca la qualificazione. Maldini esalta Zlatan".