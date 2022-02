Tuttosport e le parole di Pioli verso la Lazio: "La gioco con il Milan migliore"

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamattina le sue pagine sul Milan con le parole di Stefano Pioli in vista del match di stasera contro la Lazio, valido per i quarti di Coppa Italia: "La gioco con il Milan migliore". Il tecnico rossonero ha una voglia matta di andare avanti in questa competizione: "Il nostro obiettivo è arrivare più avanti possibile".