C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport, che pone l’accento sulle recenti dichiarazioni di Paolo Scaroni. "Elliott e Gigio restano", titola il noto quotidiano sportivo riprendendo le parole del presidente rossonero: "Primi con gioia - ha aggiunto il numero uno di via Aldo Rossi - Ibra iconico. Nuovo San Siro: via nel 2021".