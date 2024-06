Tuttosport: "Fonseca e Bonera: il Milan di RedBird nasce in panchina"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Fonseca e Bonera: il Milan di RedBird nasce in panchina". Cardinale ha messo il punto definitivo sulla gestione Elliott nell’area tecnica. Sulla panchina della prima squadra, al posto di Pioli ecco Paulo Fonseca, mentre sarà Daniele Bonera a guidare la nuova formazione Under 23 che parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

Nei giorni scorsi Ignazio Abate ha annunciato l'addio al Milan e quindi in via Aldo Rossi si sta riflettendo anche su chi mettere alla guida della Primavera milanista: il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine sta valutando diversi profili e al momento in pole sembra esserci Federico Guidi, allenatore della Primavera della Roma sconfitta venerdì nella finale scudetto dal Sassuolo.